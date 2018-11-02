В ночь на 5 ноября 2018 года в Петербурге отменили разводку мостов

СЕГОДНЯ 19:56 2018-11-02T19:56:10+03:00

В ночь с 4 на 5 ноября 2018 года в Петербурге мосты разводить не будут. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге в связи с масштабным празднованием Дня народного единства, который отмечается во всей стране 4 ноября, отменили разводку мостов. Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», это уже вполне обычная практика.

- Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга еще от 29 ноября 2006 года «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов в Северной столице не производится в выходные праздничные дни России, - пояснили в ведомстве. - То есть в ночь с 4 на 5 ноября 2018 года в Петербурге мосты разводиться не будут.

Расписание разводки мостов в Петербурге 2018 год.

Отметим, что несмотря на то, что 3 ноября в этом году также выходной день, со 2 ноября на 3 ноября разводка мостов в городе на Неве будет проходить по обычному графику.