Станции метро "Горьковская" и "Ладожская" закрывали на два часа

СЕГОДНЯ 20:18 2018-11-02T20:18:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В самый час - вечером в пятницу, 2 ноября, в Петербурге закрылись на вход и выход сразу две станции метро. Сначала станция "Ладожская". Об этом сообщили пользователи соцсетей, кто-то из них буквально в последний момент не успел войти внутрь. А спустя почти час закрылась станция "Горьковская".

В обоих случаях причина - проверка бесхозного предмета. Когда проверки завершились, двери метро снова были отрктыт для пассажиров. Сейчас на станциях свободно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работа над созданием кольцевой линии метро в Санкт-Петербурге начнется в 2019 году

Санкт-Петербург постоянно расширяется, население неуклонно растет, а транспортная инфраструктура не успевает за всеми переменами. Из-за этого центральные станции метрополитена перегружены, особенно в часы пик, а на некоторых не протолкнуться и в любое другое время. Эту проблему решит строительство кольцевой линии метро, которая соединит все ветки между собой. Длина будущего кольца составит 40,2 километра, это больше, чем в Москве, где линия тянется на 19,4 километра. Количество станций в Санкт-Петербурге будет почти в двое больше – 20 против 12 московских, причем 14 из них станут пересадочными узлами.