2 Нояб. 21:14 2018-11-02T21:14:57+03:00

Этнографический диктант в Петербурге: в акции приняли участие около 500 человек Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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Этнографический диктант набирает бороты. В акции, которая прошла в Петербурге в пятницу, 2 ноября,приняло участие около 500 человек.

Участвовать в акции мог любой желающий независимо от возраста и гражданства. Так, на одной из 13 площадок диктант писали иностранные студенты, учащиеся в университетах Северной столицы.

В чем суть? Люди выполняют задание на знание традиций и культуры народов России. На их выполнение отводилось 45 минут.

Если не смогли попасть на диктант или вообще только сейчас узнали об акции, не расстраивайтесь. На сайте www.miretno.ru проходит онлайн-тестирование.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.

В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др. В прошлом году этнографический диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом.