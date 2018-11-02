Подполковника СК на транспорте обвиняют в вымогательстве взятки

СЕГОДНЯ 21:49 2018-11-02T21:49:03+03:00

Силовик требовал деньги за то, что выпустит обвиняемого из под ареста

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя Ленинградского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Романа Русакова. Напомним, в июле силовика задержали по подозрению в получении взятки в пять миллионов рублей. Поймали его прямо в момент передачи денег. Роман Русаков должен был помочь обвиняемому выйти из СИЗО и заменить меру пресечения на более мягкую.

В пятницу, 2 ноября, Петроградский райсуд продлил подполковнику срок содержания под стражей. Он пробудет в СИЗО до 4 января. Но это еще не все. Уже во время расследования выяснилось, что это не единственная взятка.

— Суд установил: Русакову вменяется получение взятки в размере 1 миллион рублей в период с 15 мая 2018 по 16 мая 2018 года, — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. - Известно, что новый эпизод выявлен за вскрытие опечатанных входов в ресторан «Дозари» и «Палуба» и передачу их на ответственное хранение.