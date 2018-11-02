2018-11-02T22:41:14+03:00
Спорт

Хоккеисты СКА на домашнем поле обыграли хабаровский "Амур"

Матч завершился со счетом 3:2
Алена ЧИЧИГИНА
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Хоккеисты СКА на домашнем поле обыграли хабаровский "Амур". ФОТО: сайт СКАХоккеисты СКА на домашнем поле обыграли хабаровский "Амур". ФОТО: сайт СКАФото: Предоставлено
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Ура! Хоккеисты СКА вырвали победу у хабаровского «Амура»! Команды встречались в пятницу, 2 ноября, на льду в Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период практически полностью прошел под диктовку СКА - гости сумели нанести первый бросок по воротам только ближе к середине игрового отрезка. Успели армейцы и поиграть в большинстве, однако распечатать ворота Либора Кашика не удалось ни в нем, ни в оставшееся время в первом периоде. Две минуты штрафа получили и петербуржцы, однако к голу в этом меньшинстве были ближе, чем хабаровчане - Коскиранта на первых же секундах убежал один на один с голкипером.

Петербургские армейцы забили все три победные шайбы в третьем периоде. Среди СКА отличились отличились Александр Барабанов (45-я и 56-я минуты) и Артём Зуб (52) и Андрей Кузьменко (54). От гостей шайбы забили Томаш Зогорна (26-я минута) и Михал Йордан (30).

3:2 - армейцы одержали волевую победу в Петербурге. Следующую игру СКА сыграет дома с московским ЦСК 5 ноября.

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