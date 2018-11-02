2018-11-02T22:47:18+03:00
Происшествия

В Выборге пьяный рецидивист угрожал таксисту ножом

Возбуждено уголовное дело
Елена МОЛОДКИНА
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Нож изъяли и приложили к делу. Фото: Архив "КП"Нож изъяли и приложили к делу. Фото: Архив "КП"
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Поздним вечером 1 ноября у дома номер 5 на Садовой улице в Выборге остановилось такси. В машину "Рено Логан" сел нетрезвый мужчина. И сходу начал вести себя агрессивно по отношению к водителю. А потом и вовсе достал нож и стал угрожать 36-летнему таксисту.

- Мужчина воспринял угрощу реально, выбежал из машины и срзу же обратился в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, то увидели рядом с припаркованным "Рено" вооруженного ножом нетрезвого пассажира. Его обезоружили, задержали и доставили в участок.

На месте выяснили, что задержанный уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь возбуждено новое дело - уже по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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