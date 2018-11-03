2018-11-03T00:20:15+03:00
Общество

В субботу 3 ноября петербуржцев приглашают на "РазДельный Сбор"

Принимать будут мусор и медикаменты
Елена МОЛОДКИНА
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Очередная акция "РазДельный Сбор" пройдет в Санкт-Петербурге в субботу 3 ноября. В 15 районах города установят временные точки по приему мусора. Принимать будут пластик, полиэтилен, стекло, макулатуры, жестяные банки и прочее.

Кроме того, в пунктах будут работать волонтеры Благотворительной больницы. Они примут медикаменты с хорошим сроком годности.

- Благотворительная больница - это инициатива петербургских врачей, фельдшеров и медсестер, которые предоставляют медицинскую помощь всем, кто не может обратиться в больницу. Специалисты лечатв приютах "Ночлежки" и"Мальтийской слоужбы помощи", оказывают медицинскую помощьбездомным на улицах, - рассказывают организаторы "РазДельного сбора".

Принимать будут медикаменты и перевязочные материалы. Но только по пяти адресам - в Выборгском районе на площади Мужества, в Петроградском районе, в Московском районе, в Кировском на пересечении Стачек и Корнеева, а также на углу проспекта Ветеранов и улицы Козлова.

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