СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-03T09:55:00+03:00

В парадной многоэтажки в Купчино сожгли детскую коляску и дверные звонки. Фото: vk.com/spb_today

Хулиганы не первый раз вредят жильцам этого дома

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Ночь с пятницы на субботу стала беспокойной для жильцов одного из домов в Купчино. Неизвестные хулиганы подожгли в парадной многоэтажки детскую коляску, а также несколько дверных звонков. Лестницу сразу заволокло едким дымом.

- 03 ноября в 03:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свеаборгская улица, дом.5. На лестничной клетке было возгорание на площади 4 квадратных метра. В 03:40 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По словам местных жителей, их поджигают не первый раз.

- Поджигают уже четвёртый раз за год, - пишут местные жители. Итог - чёрный, выгоревший подъезд на два этажа, испорченные двери, - жалуются горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей пишут, что это может быть делом рук коллекторов, пытающихся выбить долги с одного из обитателей подъезда, и советуют в складчину купить камеры наблюдения, чтобы вычислить хулиганов.