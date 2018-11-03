2018-11-03T10:49:08+03:00
Общество

Суд разрешил продолжить ремонт Михайловского дворца в Петербурге

Иск градозащитников, требовавших от Русского музея остановить работы на объекте, был отклонен
Петр КИБЕР
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Суд разрешил продолжить ремонт Михайловского дворца в Петербурге.Суд разрешил продолжить ремонт Михайловского дворца в Петербурге.Фото: Александр ГЛУЗ
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2 ноября Куйбышевский районный суд Петербурга разбирался в тонкостях реставрации Михайловского дворца, принадлежащего Русскому музею. Иск к руководству музея подали его сотрудники и градозащитники, не согласные с планами по реконструкции внутреннего двора Михайловского дворца, а также перемещения части экспонатов.

- Суд, рассмотрев заявление истцов, принял решение отказать в применении защитных мер, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Защитные меры, указанные в решении – это полная или частичная «заморозка» работ, о которых идет речь в иске. Общественники требовали приостановить работы и отозвать одобрение плана реконструкции, выданное комитетом по охране памятников (КГИОП) Петербурга.

Однако суд счел, что работы не нарушат исторические интерьеры, созданные еще Карлом Росси, о чем беспокоились градозащитники, поэтому реставрацию можно продолжить. Впрочем, это не означает окончательной победы администрации Русского музея, так как дело объемное и следующее заседание состоится уже 11 декабря.

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