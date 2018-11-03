2018-11-03T11:15:33+03:00
Спорт

Форвард СКА Барабанов: Очень хорошо, что мы проявили характер и выиграли

Армейцы, проигрывая, сумели переломить ход поединка с «Амуром» и добыть три очка за победу
Петр КИБЕР
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СКА обыграл "Амур" со счетом 3:2, Барабанов сделал "дубль". Фото: ХК СКАСКА обыграл "Амур" со счетом 3:2, Барабанов сделал "дубль". Фото: ХК СКА
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Прошедший 2 ноября в «Ледовом дворце» Петербурга матч между местным СКА и хабаровским «Амуром» не стал легкой прогулкой для армейцев. Гости, решившие, что не просто так прилетели в Северную столицу с другого конца страны, рьяно взялись за дело и уже к половине встречи вели 2:0. СКА пришлось включить все скорости, чтобы переломить ход поединка.

- Конечно, тяжелая игра. Очень хорошо, что проявили характер и выиграли, - приводит первые слова форварда армейцев, сказанные после матча, пресс-служба СКА.

Благодарность за волевые качества выразил своим игрокам и наставник петербуржцев Илья Воробьев. Тренер отметил, что первый период был хорошим по качеству игры несмотря на отсутствие заброшенных шайб. Потом его команда «провалилась», но в третьем периоде игроки собрались и трижды поразили ворота «Амура».

Стоит отметить, что героем матча стал Александр Барабанов, сделавший дубль, а еще одну шайбу у СКА забросил Артем Зуб. Игра закончилась со счетом 3:2.

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