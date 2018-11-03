СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-03T11:38:57+03:00

В центре Петербурга в ДТП с участием такси погиб водитель иномарки. Фото: vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Очередная авария с участием машины такси в Петербурге закончилась трагически. От травм, полученных при столкновении с «Фольксвагеном Поло» одной из таксомоторных компаний города, погиб водитель встречной иномарки.

- Около 07:42 3 ноября на пересечении Литейного проспекта и Шпалерной улицы произошло столкновение трех транспортных средств: «Фольксвагена», «Тойоты» и «Форда», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Позднее в соцсетях появились подробности аварии. По словам очевидцев, водитель такси «гнал, как сумасшедший». На перекрестке он ударил «Тойоту». А после влетел в старенький «Форд Сиерра», в котором ехал пожилой мужчина с пассажиркой.

От удара водителя «Форда» зажало в машине. Его достали спасатели и передали медикам. По информации ГИБДД он получил тяжелые травмы, однако позднее пользователи соцсетей сообщили о смерти мужчины.

В полиции заявили, что за рулем такси находился 24-летний водитель. Устанавливать, кто виноват в трагедии будут уже дознаватели.

Напомним, что два дня назад полиция азадержала другого таксиста, который будучи в наркотическом опьянении 29 октября на Пулковском шоссе насмерть сбил дорожного рабочего.