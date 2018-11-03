2018-11-03T12:17:39+03:00
Происшествия

На Шафировском проспекте у КАД сгорела фура

Водители пытались потушить пылающий грузовик, но спасти машину не удалось
Петр КИБЕР
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На Шафировском проспекте у КАД сгорела фура. Фото: vk.com/spb_todayНа Шафировском проспекте у КАД сгорела фура. Фото: vk.com/spb_today
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Водители, подъезжавшие к Кольцевой автодороге Петербурга по Шафировскому проспекту, сегодня, 3 ноября, стали свидетелями огненного «шоу». На обочине трассы горел тягач «Камаз», везший стройматериалы.

- На выезде с Шафировского на КАД полыхнула фура, ребята не боятся, бегают вокруг «очага», - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что шофер грузовика пытался потушить машину, огонь быстро распространился в моторном отсеке тягача и охватил всю кабину. К тому моменту, когда к месту ЧП прибыли пожарные расчеты, от «Камаза» остался один каркас. Огнеборцам оставалось лишь залить пеной обгоревшие части машины и проверить, чтобы на дорогу не вытекло топливо из баков.

Особенно обидно, что, судя по модели, которую начали выпускать на заводе недавно, машина была практически новой. Естественно, что пока причина пожара неизвестна, но обычно ими становятся проблемы с топливороводом или электрикой. По предварительной информации, водитель от огня не пострадал.

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