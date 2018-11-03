2018-11-03T12:53:55+03:00
Общество

Власти Петербурга не разрешили коммунистам митинговать у «Авроры»

Смольный предложил пять альтернативных площадок для празднования 7 ноября
Петр КИБЕР
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Власти Петербурга не разрешили коммунистам митинговать у «Авроры».Власти Петербурга не разрешили коммунистам митинговать у «Авроры».Фото: Тимур ХАНОВ
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Власти Петербурга не стали идти на поводу у коммунистов и не дали разрешение на проведение митинга в честь 7 ноября напротив крейсера «Аврора». Вместо этого в Смольном предложили 5 площадок на выбор, где сторонники идей Ленина смогут отметить 101 годовщину Октябрьской революции.

- Удельный парк, Полюстровский парк, Сад 30-летия Октября, Южно-Приморский парк, а также Актовый зал Смольного, - сообщает пресс-служба комитета по правопорядку.

Чиновники мотивировали свой отказ тем, что 7 ноября в России будет обычным рабочим днем, а значит, шествующие по Петроградской стороне «революционеры» создадут множество проблем для автомобилистов и общественного транспорта. Кроме того, в предполагаемом месте митинга идут ремонтные работы, что небезопасно для самих коммунистов.

При этом в Смольном очень прозрачно намекнули, что попытка устроить массовое мероприятие в несогласованном с администрацией месте, может привести к очень близкому знакомству с полицией.

Напомним, что 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошла революция, в ходе которой большевики свергли временное правительство. Одним из символов переворота стал крейсер «Аврора», стрелявший по Зимнему дворцу из своих орудий.

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