СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-03T13:08:09+03:00

В съемной квартире на севере Петербурга нашли два трупа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Жуткая находка ожидала хозяйку арендной квартиры, расположенной на 14 этаже дома номер 63/1 на Северном проспекте в Петербурге. К женщине обратились соседи по лестничной клетке, которые пожаловались на резкий неприятных запах. Едва открыв дверь, женщина поняла, что дело плохо – в комнате лежали два разлагавшихся трупа.

- Вечером 2 ноября в отделение полиции обратилась женщина, сообщившая о смерти двух молодых мужчин, - пишут «Невские новости».

Прибывшим на место сотрудникам правопорядка хозяйка сообщила, что один из умерших – ее квартирант, который долгое время снимает эту квартиру.

При проверке документов оказалось, что оба погибших – уроженцы Тверской области, 26 и 24 лет. При этом следов насилия на телах не оказалось. Один мужчина скончался в сидячем положении, другой лежал на кровати. На столе стояли три бутылки с крепким алкоголем и пиво.

Сейчас тела направлены в морг, где судмедэксперты установят причины смерти приятелей.