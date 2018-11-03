2018-11-03T14:37:29+03:00
Общество

В Петербурге с песнями, плясками и индейцами начали отмечать День народного единства

По случаю праздника в разных районах города власти организовали концертные площадки
Петр КИБЕР
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В Петербурге с песнями, плясками и индейцами начали отмечать День народного единства.В Петербурге с песнями, плясками и индейцами начали отмечать День народного единства.Фото: Петр КИБЕР
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За сутки до официального Дня народного единства, в Петербурге начали отмечать праздник. Причем с песнями, плясками и, внезапно, индейцами. По крайней мере, одним.

В сквере на пересечении улицы Большая Зеленина и Чкаловского проспекта, неподалеку от редакции «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», районные власти установили небольшую сцену, на которой выступают коллективы народного творчества. Свидетелем гуляний стал и журналист «КП».

Сначала перед зрителями, которыми в основном были мамы и папы с детьми, пели цыганские песни, потом на сцену вышли представители Северного Кавказа с задорной лезгинкой, а после них публику радовали казачьим ансамблем. Праздник проходил под девизом «Мы - люди одной планеты».

При этом в рядах присутствующих были замечены восточные наряды, а добавлял колорита представитель коренного населения Северной Америки. Костюм какого именно индейского племени был на мужчине – установить не удалось, но, судя по оперению, это был вождь.

Впрочем, основные торжества будут завтра, о чем «Комсомолка» писала ранее.

Очень приятно, вождь. Фото: Петр КИБЕР

Очень приятно, вождь.Фото: Петр КИБЕР

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