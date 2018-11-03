Эрмитаж открыл уникальную инсталляцию в «Галерее»

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-03T15:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге открылось новое музейное пространство. Государственный Эрмитаж и торговый центр «Галерея» представили совместный проект. В инсталляции, устроенной на первом этаже ТЦ, можно увидеть арку Главного штаба с Дворцовой площади, а также слайд-шоу с лучшими образцами искусства, представленными в музее.

- Статус культурной столицы обязывает! Эрмитаж и «Галерея» предоставляют возможность изучать искусство, живопись и историю в интерактивном формате, - сообщает пресс-служба торгового комплекса.

По словам представителей музея, этот проект является примером культурной экспансии Эрмитажа в публичное пространство города. А для горожан и гостей Петербурга это возможность совершенно бесплатно, причем с эрмитажными экскурсоводами, познакомится с уникальными произведениями искусства и их историей.

Выставка работает уже с субботы, 3 ноября. Экскурсии начинаются в 14:00, 16:00 и 18:00 ежедневно.