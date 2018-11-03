Александр Беглов дал старт забегу пожарных на небоскреб в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-03T17:37:06+03:00

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Сегодня, 3 ноября, в Санкт-Петербурге состоялись III Международные соревнования среди пожарных и спасателей «Вертикальный вызов». Открывал мероприятие врио губернатора Александр Беглов.

- Работа пожарных требует хорошей физической формы, психологической выдержки, глубоких знаний и опыта. Уверен, что сегодня вы покажете все, на что способны, - приводит отрывок приветственной речи главы города пресс-служба Смольного.

Надо сказать, что кроме петербургских и белорусских МЧСников, попробовать себя в скоростном подъеме на 39-й этаж одной из высоток Северной столицы, приехали участники и из других регионов России.

По условиям «Вертикального вызова», пожарные должны в полном обмундировании бегом преодолеть 936 ступеней и забраться на вершину 145-метрового небоскреба «Лидер Тауэр». Старт был дан ровно в 12:00. Больше трех часов 287 участников, некоторые с детьми, по очереди взбегали наверх. Не всем подъем в кислородной маске дался легко, поэтому на этажах дежурили медики, и кое-кому понадобилась их помощь.

В итоге до финиша дошли лишь около 200 человек, а сильнейшими оказались гости из Минска, занявшие первые шесть мест. Победителем же, с результатом 4 минуты 47 секунд стал Александр Клюйко.

Стоит сказать, что соревнования были благотворительными. Средства, собранные на мероприятии, пойдут на помощь семьям пожарных, погибшим при исполнении своего долга.