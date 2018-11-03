2018-11-03T18:30:58+03:00
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о тумане утром 4 ноября

А метеорологи обещают горожанам теплую и приятную погоду на выходные
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает петербуржцев о тумане утром 4 ноября.МЧС предупреждает петербуржцев о тумане утром 4 ноября.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня в Петербурге, как и во всей стране, первый из трех выходных дней. Благодаря тому, что 4 ноября выпало на воскресенье, понедельник тоже стал нерабочим. Но жителям Северной столицы повезло вдвойне, так как в город пришло потепление, и лишь легкий утренний туман может привнести тонкую лондонскую нотку в петербургское настроение.

- Ночью, 4 ноября ожидается небольшой дождь, а в утренние часы в городе и области может образоваться туман, - предупреждает автомобилистов пресс-служба регионального управления МЧС.

Водителям традиционно советуют держать дистанцию в условиях плохой видимости, снизить скорость и не забывать о противотуманных фарах.

Но это единственная, если можно ее так назвать, неприятность. В остальном погода на грядущие два дня будет приятной и без дождей. Метеорологи обещают петербуржцам до 8 градусов тепла, умеренный юго-западный ветер и солнце, которое будет проглядывать сквозь облака. Это самое лучшее время, чтобы прогуляться по пригородным паркам, которые уже стали бесплатными, но не утратили своего очарования.

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