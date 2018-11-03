2018-11-03T19:32:04+03:00
Общество

В петербургском Центре имени Алмазова умер зампред правительства Коми Николай Герасимов

Высокопоставленный чиновник скоропостижно скончался на 63-м году жизни
Петр КИБЕР
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В петербургском Центре имени Алмазова умер зампред правительства Коми Николай Герасимов. Фото: Пресс-служба правительства Республики КомиВ петербургском Центре имени Алмазова умер зампред правительства Коми Николай Герасимов. Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми
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2 ноября в петербургском Центре имени Алмазова скоропостижно скончался заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Николай Герасимов. Соболезнования родным уже выразил глава региона.

- Николай Николаевич был человеком удивительной судьбы. Уроженец Костромской области, он всю свою жизнь связал с Республикой. Соболезную близким, родным, друзьям и коллегам, разделяю с ними боль и горечь утраты, - приводит слова главы региона Сергея Гапликова пресс-служба правительства Коми.

О причинах смерти чиновника ничего не сообщается, однако скорее всего ими стали проблемы со здоровьем. Центр имени Алмазова, где лечился Николай Герасимов, специализируется на кардиологии.

По сведениям информагенства «БНК», похоронят скончавшегося зампреда правительства Коми в Петербурге. Траурная церемония пройдет 6 ноября на Смоленском кладбище Северной столицы. Николаю Герасимову было 62 года.

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