2018-11-03T20:20:25+03:00
Политика

Беглов принял в Смольном главу Следкома России Бастрыкина

Врио губернатора Петербурга поприветсвовал создание академии кадетского корпуса СКР в Северной столице
Петр КИБЕР
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Беглов принял в Смольном главу Следкома России Бастрыкина. Фото: Пресс-служба администрации СПбБеглов принял в Смольном главу Следкома России Бастрыкина. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Сегодня, 3 ноября, в Смольном состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова со своим тезкой, главой Следственного комитета России (СКР) Александром Бастрыкиным. В разговоре зашла речь и о созданном в 2017 году в городе не Неве кадетском корпусе и академии СКР.

- Для нас очень важно, что вы выбрали именно Санкт-Петербург для создания корпуса. Мы готовы оказывать всяческое содействие в его развитии, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Врио губернатора вспомнил и царские времена, отметив, что петербургская школа, в широком смысле этого слова, всегда отличалась высоким качеством образования.

Вторым моментом, о котором заговорил уже Бастрыкин, было развитие экспертного отдела местного управления СКР. Для решения этой задачи необходимо укрепить материально-техническую базу Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы. Здесь город также обещал помочь Следкому.

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