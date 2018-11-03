В аварии на КАД в Петербурге разбились три автомобиля
Вечером 3 ноября серьезная авария произошла на петербургской Кольцевой автодороге. В остановившийся посреди дороги «Шевроле Авео» влетел кроссовер «Вольво». А потом в разбитую легковушку ткнулся и «Смарт».
- На внешнем кольце КАД, перед поворотом на Токсово авария. Скорая, реанимация, пожарные на месте, - написали водители проезжавших автомобилей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам свидетелей происшествия, авария произошла в тот момент, когда водитель «Шевроле» по какой-то причине решил встать на «аварийке» во второй полосе скоростной трассы, даже не съехав к обочине.
Несколько водителей успели среагировать на странный маневр, но шофер «Вольво» не заметил препятствия и на полном ходу врезался в заднюю честь легковушки. От удара шведский кроссовер отбросило вправо, а в искореженный «Шевроле» въехал «Смарт». Но девушка за рулем микролитражки успела затормозить, поэтому повреждений ее машина практически не получила.
А вот в первых двух авто серьезно пострадали люди. Им помогали врачи из скорой помощи и реанимации. На данный момент известно, что все участники аварии живы.