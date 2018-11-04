Вечером на КАДе фура собрала паровозик из девяти машин

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-04T09:19:59+03:00

Спустя пять минут после аварии пошел дождь. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

Водители и пассажиры, к счастью, не пострадали

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Суббота 3 ноября, вечер. На внешнем кольце КАДа в Санкт-Петербурге, возле съезда на Московское шоссе, - гигансткая пробка. Как оказалось, тут столкнулось сразу несколько машин. Паравозик из девяти авто надолго затормозил дорогу.

Очевидцы рассказывают в соцсетях, что началось все с фуры, у которой то ли лопнуло, то ли спустило колесо. И водитель начал менять его прямо в левом ряду магистрали.

- Это ему повезло, что в него не другая фура влетела, - пишет в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте Михаил Рогозов.

Да, влетел не грузовик, а легковушки - одна за другой.

- И знак, похоже, не выставили, - пишет Константин Иванов.

А тут еще и дождь начался. В итоге помятыми оказались девять машин. Водители и пассажиры, к счастью, в порядке.