2018-11-04T11:07:41+03:00
Происшествия

После ДТП у парка Победы в Петербурге иномарка влетела в пешехода

А пешехода отбросило на припаркованную машину
Елена МОЛОДКИНА
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Парня на "скорой" увезли в больницу. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеПарня на "скорой" увезли в больницу. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Авария, в которой серьезно пострадал пешеход, случилась в субботу 3 ноября поздним вечером в районе Московского парка Победы.

- Поворачивая налево с Варшавской на Бассейную, "Мерседес" отправил встречный "Ситроен" на тротуар, где тот сбил пешехода, - пишут в соцсети свидетели аварии.

Причем, по словам очевидцев, водитель "Ситроена" рассказывает, что ехал по Варшавской на желтый сигнал светофора. И, уходя от столкновения, вильнул - как раз в сторону пешехода.

При этом парень, которого сбили, отлетел на припаркаванную на обочине машину, которую, в свою очередь, помял собой.

- Так что изрядно поломан, левая рука точно и черепно-мозговая. Надеюсь, с ним все будет хорошо, - пишет в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте Валентин Махов.

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