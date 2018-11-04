После ДТП у парка Победы в Петербурге иномарка влетела в пешехода
Авария, в которой серьезно пострадал пешеход, случилась в субботу 3 ноября поздним вечером в районе Московского парка Победы.
- Поворачивая налево с Варшавской на Бассейную, "Мерседес" отправил встречный "Ситроен" на тротуар, где тот сбил пешехода, - пишут в соцсети свидетели аварии.
Причем, по словам очевидцев, водитель "Ситроена" рассказывает, что ехал по Варшавской на желтый сигнал светофора. И, уходя от столкновения, вильнул - как раз в сторону пешехода.
При этом парень, которого сбили, отлетел на припаркаванную на обочине машину, которую, в свою очередь, помял собой.
- Так что изрядно поломан, левая рука точно и черепно-мозговая. Надеюсь, с ним все будет хорошо, - пишет в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте Валентин Махов.