В квартире жилого дома на Ленинском проспекте работали четыре проститутки

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-04T09:47:49+03:00

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В Московском районе Санкт-Петербурга стало на один притон с проститутками меньше. Закрыли тот, что работал в доме 147 по Ленинскому проспекту - в обычной квартире, по соседству с мирными жителями.

Некоторые соседи, правда, догадывались, что в той квартире что-то происходит. И когда туда пришли люди в погонах, все встало на свои места.

- В ходе проверочных мероприятий был выявлен притон для занятий проституцией. В притоне находились четыре женщины, непосредственно оказывающие данные "услуги", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении всех дам составили административные протоколы о правонарушениях по статье "занятие проституцией". Придется женщинам искать новую работу.