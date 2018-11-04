2018-11-04T10:10:07+03:00
Общество

День Казанской иконы и День народного единства отмечают в Петербурге

В храмах пройдут праздничные богослужения, а в БКЗ - концерт
Елена МОЛОДКИНА
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Богослужение началось в 10 утраБогослужение началось в 10 утраФото: Илья СМИРНОВ
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В Петербурге, как и по всей России, сегодня отмечают сразу два праздника - один - церковный, второй - государственный. День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства празднуют в воскресенье 4 ноября.

Престольные праздники отметят сегодня во всех храмах Петербургской митрополии, посвященных Казанской иконе. Всего их в городе и 47 регионе 16. Самые известные - Казанский собор в Санкт-Петербурге и старинные храмы в Зеленогорске и Вырице. В Казанском кафедральном соборе в 10 часов началось праздничное богослужение.

День народного единства в Петербурге отметят праздничными программами, а также продолжится фестиваль света. Сегодня в 20:00 фасад СКК "Петербургский" станет главным экраном мультимедийной программы.

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