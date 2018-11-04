2018-11-04T10:32:25+03:00
Происшествия

Пьяный пенсионер за рулем "Рено Логан" насмерть сбил 6-летнюю девочку в Ленобласти

61-летнего водителя задержали и возбудили уголовное дело
Елена МОЛОДКИНА
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Пострадавшего 14-летнего подростка госпитализировали. Фото: Архив "КП"Пострадавшего 14-летнего подростка госпитализировали. Фото: Архив "КП"
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В Лужском районе Ленинградской области на 10-м километре проселочной дороги у садоводства "Якорь" вечером 3 ноября погиб ребенок.

- 61-летний водитель "Рено" совершил столкновение с двумя велосипедистами, после чего наехал на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием в кювет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От полученных травм девочка скончалсь на месте происшествия еще до приезда врачей "скорой помощи". 14-летнего подростка увезли на "скорой" в больницу.

Как уточнили полицейские, 61-летний водитель сел за руль своего "Рено Логан" в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Подозреваемого пьяного водителя задержалию Решается вопрос о его аресте.

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