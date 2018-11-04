Пьяный пенсионер за рулем "Рено Логан" насмерть сбил 6-летнюю девочку в Ленобласти
В Лужском районе Ленинградской области на 10-м километре проселочной дороги у садоводства "Якорь" вечером 3 ноября погиб ребенок.
- 61-летний водитель "Рено" совершил столкновение с двумя велосипедистами, после чего наехал на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием в кювет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
От полученных травм девочка скончалсь на месте происшествия еще до приезда врачей "скорой помощи". 14-летнего подростка увезли на "скорой" в больницу.
Как уточнили полицейские, 61-летний водитель сел за руль своего "Рено Логан" в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Подозреваемого пьяного водителя задержалию Решается вопрос о его аресте.