Подозрительный предмет почти на час закрыл станцию метро "Приморская" в Петербурге
Ранним утром в воскресенье 4 ноября пассажиры не могли попасть на станцию метро "Приморская" в Санкт-Петербурге. Примерно в половину восьмого там нашли что-то подозрительное.
- В 07:39 "Приморская" закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - уточнили в пресс-службе метрополитена.
Поезда следовали только до "Василеостровской", чтобы добраться до конечной станции, пассажирам пришлось пересаживаться на наземный транспорт. И так в течение почти часа.
Только в 08:28 "Приморская" снова открыла свои двери - бесхозный предмет проверили и ничего опасного в нем не обнаружили.
Сейчас метро Санкт-Петербурга работает в штатном режиме.