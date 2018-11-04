Подозрительный предмет почти на час закрыл станцию метро "Приморская" в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-04T11:18:01+03:00

Ничего опасного в оставленном пакете не было. Фото: Архив "КП"

Пассажиры снова могут беспрепятственно ехать до любой станции

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Ранним утром в воскресенье 4 ноября пассажиры не могли попасть на станцию метро "Приморская" в Санкт-Петербурге. Примерно в половину восьмого там нашли что-то подозрительное.

- В 07:39 "Приморская" закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - уточнили в пресс-службе метрополитена.

Поезда следовали только до "Василеостровской", чтобы добраться до конечной станции, пассажирам пришлось пересаживаться на наземный транспорт. И так в течение почти часа.

Только в 08:28 "Приморская" снова открыла свои двери - бесхозный предмет проверили и ничего опасного в нем не обнаружили.

Сейчас метро Санкт-Петербурга работает в штатном режиме.