За два часа до матча "Зенит" - "Ахмат" 4 ноября болельщики сыграют в игры народов России

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-04T11:36:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в 12:00 на стадионе "Санкт-Петербург" начнется тадиционный "Фан-Променад" - программа перед очередным матчем "сине-бело-голубых". Сегодня, напомним, "Зенит" сыграет против грозненского "Ахмата".

На поединке ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат примерно сто болельщиков. Матч начнется в 14:00, "Зенит" будет играть в лазурной форме.

- За два часа до начала третий этаж стадиона превратится в масштабную игровую зону. Болельщики смогут посоревноваться в перетягивании канатов, принять участие в бое мешками, сыграть в удмуртскую игру "горелки", осетинскую игру "тохси", боулинг с матрешками и другие игры, - сообщают в пресс-службе "Зенита".

Напомним также, что сегодня с 11:00 до 17:00 из-за поединка "Зенит" - "Ахмат" запретили остановку на Северной и Южной дороге, в Бодровом переулке, на части улицы Рюхина, Крестовского и Приморского проспектов, на Беговой от Приморского до Савушкина, на Яхтенной от Савушкина до Приморского.