В Санкт-Петербурге горит уже второй магазин за сутки

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-04T12:01:52+03:00

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Воскресенье только началось, а спасатели Санкт-Петербурга уже дважды выезжали на пожары в местных магазинах.

Сначала вспыхнул магазин пешей доступности на Малой Карпатской улице. Сгорел полностью. Очевидцы поговаривают, что случилось это после конфликта. Как пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте свидетели возгорания, поджигателей было четверо. Мужчины в масках просто подошли и подожгли магазин.

- Сообщение о пожаре в торговом павильоне на Малой Карпатской поступило в 04:39. В 05:02 открытое горение было ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

А позднее загорелся торговый комплекс "Приморский" на Туристской улице. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как открытый огонь вырывается из-под крыши здания. Пожарные на месте.