В Кронштадте в Обводном канале на хлеб для уток приплыла ондатра
Прогуляться по набережной Обводного канала в Кронштадте и покормить уток пришли субботним утром местные жители. Как обычно, прихватили с собой булку-другую, чтобы покормить водоплавающих пернатых.
Как вдруг на хлеб из воды вынурнула совсем не утка, а пушной зверек с длинным тонким хвостом.
- Ондатра в нашем канале, - подписала Марина Гаркуша видео, которое выложила у себя на страничке в соцсети.
Зверек, ничуть не стесняясь, плавает по соседству с утками и в прямом смысле слова ест их хлеб. Впрочем, еды всем хватит - жители Кронштадта не скупятся на булочки для местной фауны.
- Видимо, мигрировали в Обводный, так как Кронверкский чистят. Ондатры и выдры всегда там жили, - пишет в группе "Подслушано в Кронштадте" Лена Воробьева.
Ондатра ест хлеб в водоеме Кронштадта.