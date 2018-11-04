2018-11-04T12:30:05+03:00
Общество

В Кронштадте в Обводном канале на хлеб для уток приплыла ондатра

Зверек, не стесняясь пернатых соседей, с удовольствием ест их хлеб [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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Зверек ловко ныряет за хлебом. Фото: Архив "КП"Зверек ловко ныряет за хлебом. Фото: Архив "КП"
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Прогуляться по набережной Обводного канала в Кронштадте и покормить уток пришли субботним утром местные жители. Как обычно, прихватили с собой булку-другую, чтобы покормить водоплавающих пернатых.

Как вдруг на хлеб из воды вынурнула совсем не утка, а пушной зверек с длинным тонким хвостом.

- Ондатра в нашем канале, - подписала Марина Гаркуша видео, которое выложила у себя на страничке в соцсети.

Зверек, ничуть не стесняясь, плавает по соседству с утками и в прямом смысле слова ест их хлеб. Впрочем, еды всем хватит - жители Кронштадта не скупятся на булочки для местной фауны.

- Видимо, мигрировали в Обводный, так как Кронверкский чистят. Ондатры и выдры всегда там жили, - пишет в группе "Подслушано в Кронштадте" Лена Воробьева.

Ондатра ест хлеб в водоеме Кронштадта.

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