"Зенит" огласил стартовый состав на матч 4 ноября против "Ахмата"
Уже в 14:00 на стадионе "Санкт-Петербург" начнется очередной матч российской Премьер-Лиги. "Зенит" принимает на своем поле гостей из Грозного.
Пресс-служба "сине-бело-голубых" опубликовала стартовый состав игроков. Итак, на защиту своих ворот выйдут Чернов, Нету, Маммана и Иванович. На позициях полузащитников выступят Маркизио, Паредес и Кузяев. Нападающие - Шатов, Дзюба и Мак. В воротах "Зенита" будет стоять Лунев.
Запасные - Лодыгин, Кержаков, Анюков, Мевля, Набиуллин, Краневиттер, Эрнани, Оздоев, Ерохин, Дриусси и Заболотный.
Напомним, ранее стало известно, что игроки петербургского клуба выйдут на поле в лазурной форме.
После 12 сыгранных туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ - в его корзине 28 очков. У "Локомотива", который провел уже 13 матчей, 24 очка.
Болельщики "Зенита" рассчитывают только на победу - реабилитацию команды после поражений от "Ростова" и "Крыльев Советов".