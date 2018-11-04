2018-11-04T13:02:47+03:00
Спорт

"Зенит" огласил стартовый состав на матч 4 ноября против "Ахмата"

Команда выйдет на поле в лазурной форме
Елена МОЛОДКИНА
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Фанаты ждут от любимой команды только победуФанаты ждут от любимой команды только победуФото: Александр ГЛУЗ
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Уже в 14:00 на стадионе "Санкт-Петербург" начнется очередной матч российской Премьер-Лиги. "Зенит" принимает на своем поле гостей из Грозного.

Пресс-служба "сине-бело-голубых" опубликовала стартовый состав игроков. Итак, на защиту своих ворот выйдут Чернов, Нету, Маммана и Иванович. На позициях полузащитников выступят Маркизио, Паредес и Кузяев. Нападающие - Шатов, Дзюба и Мак. В воротах "Зенита" будет стоять Лунев.

Запасные - Лодыгин, Кержаков, Анюков, Мевля, Набиуллин, Краневиттер, Эрнани, Оздоев, Ерохин, Дриусси и Заболотный.

Напомним, ранее стало известно, что игроки петербургского клуба выйдут на поле в лазурной форме.

После 12 сыгранных туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ - в его корзине 28 очков. У "Локомотива", который провел уже 13 матчей, 24 очка.

Болельщики "Зенита" рассчитывают только на победу - реабилитацию команды после поражений от "Ростова" и "Крыльев Советов".

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