В Санкт-Петербурге спасают пьяного школьника с разбитой головой
Осенние каникулы подходят к концу. И подростки проводят последние денечки отдыха "на полную катушку". Ночью в больницу номер 9 имени Филатова привезли пьяного школьника.
Кроме отравления этанолом у юного пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб и ссадины лба, сообщает "Оперативное прикрытие".
"Скорую" вызвали к дому номер 26 по Серебристому бульвару в ночь на 4 ноября, откуда и госпитализировали. О пьяном травмированном подростке сообщили в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
А несколькими часами ранее у дома номер 6 по Литейному проспекту подобрали 16-летнюю девушку. И тоже с отравлением - но нет алкоголем, а психотропами. Школьница находится в реанимации.