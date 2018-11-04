2018-11-04T13:34:04+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге спасают пьяного школьника с разбитой головой

И отравившуюся психотропами школьницу
Елена МОЛОДКИНА
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Обстоятельства ЧП устанавливают полицейские. Фото: Архив "КП"Обстоятельства ЧП устанавливают полицейские. Фото: Архив "КП"
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Осенние каникулы подходят к концу. И подростки проводят последние денечки отдыха "на полную катушку". Ночью в больницу номер 9 имени Филатова привезли пьяного школьника.

Кроме отравления этанолом у юного пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб и ссадины лба, сообщает "Оперативное прикрытие".

"Скорую" вызвали к дому номер 26 по Серебристому бульвару в ночь на 4 ноября, откуда и госпитализировали. О пьяном травмированном подростке сообщили в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

А несколькими часами ранее у дома номер 6 по Литейному проспекту подобрали 16-летнюю девушку. И тоже с отравлением - но нет алкоголем, а психотропами. Школьница находится в реанимации.

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