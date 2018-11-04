2018-11-04T14:08:15+03:00
Происшествия

Наехав на бордюрный камень, погиб водитель BMW в Санкт-Петербурге

Его пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали
Елена МОЛОДКИНА
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Причины ДТП выясняют правоохранители. Фото: Архив "КП"Причины ДТП выясняют правоохранители. Фото: Архив "КП"
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В аварии в Пушкинском районе Петербурга вечером 3 ноября погиб 27-летний мужчина. Он ехал за рулем своего BMW, рядом, на пассажирском сиденье, сидел его приятель.

Машина ехала по Софиской улице от Колпинского шоссе в сторону кольцевой. На перекрестке с Усть-Ижорским шоссе, где круговое движение, водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и силовую опору,после чего машина съехала с дороги. От полученных травм водитель BMW скончался на месте аварии. Его пассажира в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В ГИБДД отметили, что дорога в тот вечер была сухая, освещенная, дорожные знаки, предупреждающие о круговом движении, установлены. Причины смертельной аварии выясняются.

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