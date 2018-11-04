2018-11-04T14:26:03+03:00
Общество

По Санкт-Петербургу 4 ноября бродит Снегурочка

"Внучку Деда Мороза" заметили на Московском проспекте
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Расскажи, Снегурочка, как дела? Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтактеРасскажи, Снегурочка, как дела? Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте
Изменить размер текста:

До Нового года чуть меньше двух месяцев, а в Санкт-Петербурге уже вовсю новогоднее настроение. Во всяком случае, у некоторых горожан.

Сегодня, 4 ноября, на Московском проспекте заметили Снегурочку. Девушка в голубой шубке с белой опушкой и такой же шапке идет вдоль проспекта с белой сумочкой в руках.

- Наверное, Деда Морорза ищет, - шутят одни подписчики группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", где и опубликовали этот снимок.

- Ну а что, елки же ставят! Почему бы и Снегурке на променад не выйти. Не голая же, - отвечают другие.

Кстати говоря, первую новогоднюю елку в этом году установили в последний день октября - у гипермаркета на проспекте Маршала Жукова.

Ну а самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Санкт-Петербург в декабре - 21 и 22 числа в сопровождении свиты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В "Велесе" спасают енотовидную собаку, которой поездом отрезало лапу
Семья из четырех человек перевернулась на УАЗе "Патриот" в Петербурге: водитель погиб на месте
"Зенит" минимально обыграл "Ахмат" в домашнем матче 4 ноября
Спасатели предупреждают о густом тумане ночью и утром 5 ноября в Ленобласти
Развод роты почетного караула состоялся в Петербурге в День народного единства
Наехав на бордюрный камень, погиб водитель BMW в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге спасают пьяного школьника с разбитой головой
"Зенит" огласил стартовый состав на матч 4 ноября против "Ахмата"
В Кронштадте в Обводном канале на хлеб для уток приплыла ондатра
В Санкт-Петербурге горит уже второй магазин за сутки
За два часа до матча "Зенит" - "Ахмат" 4 ноября болельщики сыграют в игры народов России
Подозрительный предмет почти на час закрыл станцию метро "Приморская" в Петербурге
После ДТП у парка Победы в Петербурге иномарка влетела в пешехода