По Санкт-Петербургу 4 ноября бродит Снегурочка
До Нового года чуть меньше двух месяцев, а в Санкт-Петербурге уже вовсю новогоднее настроение. Во всяком случае, у некоторых горожан.
Сегодня, 4 ноября, на Московском проспекте заметили Снегурочку. Девушка в голубой шубке с белой опушкой и такой же шапке идет вдоль проспекта с белой сумочкой в руках.
- Наверное, Деда Морорза ищет, - шутят одни подписчики группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", где и опубликовали этот снимок.
- Ну а что, елки же ставят! Почему бы и Снегурке на променад не выйти. Не голая же, - отвечают другие.
Кстати говоря, первую новогоднюю елку в этом году установили в последний день октября - у гипермаркета на проспекте Маршала Жукова.
Ну а самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Санкт-Петербург в декабре - 21 и 22 числа в сопровождении свиты.