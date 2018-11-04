По Санкт-Петербургу 4 ноября бродит Снегурочка

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-04T14:26:03+03:00

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До Нового года чуть меньше двух месяцев, а в Санкт-Петербурге уже вовсю новогоднее настроение. Во всяком случае, у некоторых горожан.

Сегодня, 4 ноября, на Московском проспекте заметили Снегурочку. Девушка в голубой шубке с белой опушкой и такой же шапке идет вдоль проспекта с белой сумочкой в руках.

- Наверное, Деда Морорза ищет, - шутят одни подписчики группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", где и опубликовали этот снимок.

- Ну а что, елки же ставят! Почему бы и Снегурке на променад не выйти. Не голая же, - отвечают другие.

Кстати говоря, первую новогоднюю елку в этом году установили в последний день октября - у гипермаркета на проспекте Маршала Жукова.

Ну а самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Санкт-Петербург в декабре - 21 и 22 числа в сопровождении свиты.