Развод роты почетного караула состоялся в Петербурге в День народного единства

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-04T15:01:26+03:00

Выстрел из пушки Петропавловской крепости проводится традиционно в полдень Фото: Тимур ХАНОВ

А из пушки Петропавловской крепости дали праздничный залп

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День народного единства 4 ноября в Санкт-Петербурге раздался традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Но сегодня он был своящен празднику.

Кроме того, в честь Дня народного единства на плацу Нарышкина бастиона Петропавловской крепости состоялся развод роты почетного караула Западного военного округа.

- В соответствии с историческими традициями торжественный ритуал начался сразу после полуденного выстрела из пушки. На площадку перед Нарышкиным бастионом вынесли Государственный флаг Российской Федерации, флаг Санкт-Петербурга и знамя Вооруженных сил РФ, - сообщают в пресс-службе ЗВО.

Военнослужащие почетного караула были одеты в особую зимнюю парадную форму Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

Отмечается, что детали такого церемониала были приняты еще в эпоху правления Павла I в конце XVIII века.