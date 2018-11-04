Спасатели предупреждают о густом тумане ночью и утром 5 ноября в Ленобласти

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-04T16:00:19+03:00

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В ночь на 5 ноября и все утро на дорогах Ленобласти будет очень скользко. Пресс-служба регионального ГУ МЧС предупреждает водителей о гололедице и тумане, который сохранится и 6 ноября.

- В связи с чем 5 и 6 ноября повышается вероятность происшествий на акваториях в Ленинградской области, ДТП на автодорогах региона, а также вероятность происшествий, связанных с заблудившимися людьми, - отмечают спасатели.

И рекомендуют водителям лучше отложить свою поездку и не садиться за руль в условиях тумана. Если такой возможности нет, то следует помнить главное правило - показатель скорости автомобиля в тумане должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

То есть, если видимость не превышает 20 метров в тумане, то скорость автомобиля должна быть не больше 10 километров в час. А при густом тумане и видимости в два метра, рекомендуется прекратить движение и остановиться, постепенно прижимаясь к правой обочине.