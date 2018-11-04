2018-11-04T16:50:22+03:00
Происшествия

Семья из четырех человек перевернулась на УАЗе "Патриот" в Петербурге: водитель погиб на месте

Пассажиры получили травмы разной степени тяжести
Елена МОЛОДКИНА
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Отец семейства погиб на месте аварии. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеОтец семейства погиб на месте аварии. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Еще одна смертельная авария случилась в Санкт-Петербурге. В воскресенье 4 ноября около 10 часов утра УАЗ "Патриот" в Курортном районе вылетел с дороги, сломав ограждение, и перевернулся. Причем произошло ДТП на абсолютно ровном и прямом участке дороги.

- По предварительной информации, на девятом километре Зеленогорского шоссе водитель около 50 лет потерял управление и съехал в кювет. Мужчина скончался на месте, трое пассажиров получили травмы разной степени, - сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам очевидцев, в машине ехали папа, мама и два ребенка. Мама в состоянии средней тяжести, с детьми все более-менее в порядке.

- Шел от города в Зеленогорск, пропахал разделительный газон и улетел с переворотом. Следы на газоне и раскиданные шмоткипо дороге... Следы видел сам лично, - пишет в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте Антон Красный.

Правоохранители теперь выясняют причину смертельного ДТП.

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