2018-11-04T17:15:36+03:00
Дом. Семья

В "Велесе" спасают енотовидную собаку, которой поездом отрезало лапу

Сегодня пушистому пациенту сделали операцию
Елена МОЛОДКИНА
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Прогнозов ветеринары не делают. Фото: РЦК "Велес"Прогнозов ветеринары не делают. Фото: РЦК "Велес"
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В последний день октября в "Велес" привезли енотовидную собаку. Бедное животное попало под поезд, и ему отрезало лапу.

- Отрезанная лапа не главная проблема. Очень сильная травма головы, глаза заполнены кровью, - рассказывает Александр Федоров, руководитель "Велеса".

Выживет пациент или нет, гарантий никто не давал. К тому же, по словам специалистов, стресс убивает дикое животное чаще, чем болячки.

Енотовидке обработали раны, дали лекарства. Но состояние ее все ухудшалось. Тогда ветеринары решили, что ждать нечего - надо оперировать. Операция была назначена на 4 ноября.

Енотовидной собаке сделали операцию. Фото: РКЦ "Велес"

Енотовидной собаке сделали операцию. Фото: РКЦ "Велес"

- Прошло нормально, из наркоза вышел, накормить пока не удалось, - рассказывают волонтеры "Велеса".

Это, к слову, далеко не первая енотовидная собака, которую здесь спасают. Некоторые, не настолько израненные, выходили к людям сами - попавшие в капкан или истощенные. Остается ждать, надеяться и верить, что и этот пациент "Велеса" сумеет выкарабкаться.

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