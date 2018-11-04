2018-11-04T18:45:21+03:00
Происшествия

Петербурженка заявила об изнасиловании в туалете ресторана японской кухни в Петербурге

Правоохранители проводят доследственную проверку
Елена МОЛОДКИНА
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Заявление приняли и проводят проверку. Фото: Архив "КП"Заявление приняли и проводят проверку. Фото: Архив "КП"
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Вечером в субботу 3 ноября в полицию Кировского района обратилась 34-летняя женщина. Она заявила, что ее изнасиловали. Случилось это около шести часов утра, прямо в туалете ресторана Tokyo-City на прспекте Ветеранов.

Как сообщает "Оперативное прикрытие", женщина заявила, что в туалете на нее набросился неизвестный мужчина и, применив физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера. О случившемся женщина заявила, спустя 14 часов после случившегося.

Нападавшего она описала как европейца, лет 30-35. Он был одет в темную куртку с ромбами, темные брюки и черную шапку.

Правоохранители приняли заявление и проводят поверку.

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