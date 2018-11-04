Под Петербургом перевернулся и улетел в кювет груженый лесовоз
Лесовоз окзался перевернутым в кювете в районе Суходолья. Об аварии вечером 4 ноября очевидцы сообщили в соцсетях.
- В кювете перевернутый лесовоз и разбитая машина на обочине. Приезжали две "скорые", - пишут автомобилисты в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.
По словам очевидцев, бревна рассыпаны по обочине, а пробка растянулась от Лосево на несколько километров.
Что именно случилось, и почему произошло ДТП, выясняют инспекторы ГИБДД. По предварительной информации, водитель жив.
К слову, это уже вторая авария за сегодня, в которой машина оказывается перевернутой в кювете. Утром за ограждение улетел УАЗ "Патриот". В машине ехала семья, за рулем был отец. Он погиб на месте ДТП.