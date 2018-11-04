2018-11-04T20:03:57+03:00
Происшествия

Под Петербургом перевернулся и улетел в кювет груженый лесовоз

Предварительно, все живы
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеФото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Лесовоз окзался перевернутым в кювете в районе Суходолья. Об аварии вечером 4 ноября очевидцы сообщили в соцсетях.

- В кювете перевернутый лесовоз и разбитая машина на обочине. Приезжали две "скорые", - пишут автомобилисты в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

По словам очевидцев, бревна рассыпаны по обочине, а пробка растянулась от Лосево на несколько километров.

Что именно случилось, и почему произошло ДТП, выясняют инспекторы ГИБДД. По предварительной информации, водитель жив.

К слову, это уже вторая авария за сегодня, в которой машина оказывается перевернутой в кювете. Утром за ограждение улетел УАЗ "Патриот". В машине ехала семья, за рулем был отец. Он погиб на месте ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный хулиган забрался на скульптуру коня на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге
Петербурженка заявила об изнасиловании в туалете ресторана японской кухни в Петербурге
В "Велесе" спасают енотовидную собаку, которой поездом отрезало лапу
Семья из четырех человек перевернулась на УАЗе "Патриот" в Петербурге: водитель погиб на месте
"Зенит" минимально обыграл "Ахмат" в домашнем матче 4 ноября
Спасатели предупреждают о густом тумане ночью и утром 5 ноября в Ленобласти
Развод роты почетного караула состоялся в Петербурге в День народного единства
По Санкт-Петербургу 4 ноября бродит Снегурочка
Наехав на бордюрный камень, погиб водитель BMW в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге спасают пьяного школьника с разбитой головой
"Зенит" огласил стартовый состав на матч 4 ноября против "Ахмата"
В Кронштадте в Обводном канале на хлеб для уток приплыла ондатра
В Санкт-Петербурге горит уже второй магазин за сутки
За два часа до матча "Зенит" - "Ахмат" 4 ноября болельщики сыграют в игры народов России
Подозрительный предмет почти на час закрыл станцию метро "Приморская" в Петербурге
После ДТП у парка Победы в Петербурге иномарка влетела в пешехода