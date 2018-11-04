Под Петербургом перевернулся и улетел в кювет груженый лесовоз

СЕГОДНЯ 20:03 2018-11-04T20:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Лесовоз окзался перевернутым в кювете в районе Суходолья. Об аварии вечером 4 ноября очевидцы сообщили в соцсетях.

- В кювете перевернутый лесовоз и разбитая машина на обочине. Приезжали две "скорые", - пишут автомобилисты в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

По словам очевидцев, бревна рассыпаны по обочине, а пробка растянулась от Лосево на несколько километров.

Что именно случилось, и почему произошло ДТП, выясняют инспекторы ГИБДД. По предварительной информации, водитель жив.

К слову, это уже вторая авария за сегодня, в которой машина оказывается перевернутой в кювете. Утром за ограждение улетел УАЗ "Патриот". В машине ехала семья, за рулем был отец. Он погиб на месте ДТП.