2018-11-05T10:05:20+03:00
Общество

В Петербурге прошел концерт в честь Дня народного единства

Торжественное мероприятие в БКЗ «Октябрьский» посетили Александр Беглов и Вячеслав Макаров
Евгения МОСКВИНА
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Александр Беглов и Вячеслав Макаров обратились к петербуржцам в День народного единства. Фото: gov.spb.ruАлександр Беглов и Вячеслав Макаров обратились к петербуржцам в День народного единства. Фото: gov.spb.ru
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В Петербурге 4 ноября прошел концерт, посвященный Дню народного единства. БКЗ «Октябрьский» посетили врио главы города Александр Беглов и председатель ЗакСобрания Северной столицы Вячеслав Макаров.

- У нас великая страна. У нас были разные времена. Но всегда, когда мы были едины, мы побеждали, - отметил на торжестве врио губернатора города. - Наш город духовный, чистый, сильный, красивый. К нам приезжают работать и жить люди из других регионов и стран.

Обратился к гостям мероприятия и Вячеслав Макаров:

- Весь мир сейчас находится в сложнейшей системе политических, экономических и духовных координат. Если мы будем едины, если будем понимать ответственность за судьбу России - тогда наша страна всегда будет оставаться великой державой. Те вызовы, который бросает нам современный мир, заставляют еще раз задуматься о нашей общей истории, о единении, сплоченности, помощи друг другу и заботе о ближнем.

На сцене БКЗ в День народного единства собрались популярные в городе коллективы и исполнители. Приехали со своей программой и национальные ансамбли из регионов России. Завершился праздничный концерт выступлением Чеченского государственный ансамбля танца под названием «Вайнах».

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