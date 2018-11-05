2018-11-05T10:41:51+03:00
Общество

Из Петербурга в Антарктику 7 ноября отправится судно «Академик Федоров»

Научно-исследовательская экспедиция продлится 207 суток
Евгения МОСКВИНА
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Флагман российского полярного флота «Академик Федоров» отправится в экспедицию к берегам Антарктики. Фото: aari.ruФлагман российского полярного флота «Академик Федоров» отправится в экспедицию к берегам Антарктики. Фото: aari.ru
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Из порта Северной столицы 7 ноября к берегам Антарктики отправится судно «Академик Федоров». На нем в 64-ю Российскую антарктическую экспедицию поплывут 100 участников во главе с капитаном суда и начальником сезонной экспедиции. Об этом сообщают в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета (ААНИИ).

- Рейс судна продлится 207 суток и будет состоять из двух антарктических этапов, каждый из которых будет начинаться в порту Кейптаун, - отметили в ААНИИ.

На первом этапе работы пройдут на базе Молодежная, а также станциях Прогресс, Мирный и Восток. Второй этап судно пройдет по маршруту Кейптаун – Молодежная – Новолазаревская – БеллинсгаузенМонтевидеоБремерхафенПетербург.

Планируется, что 2 июня «Академик Федоров» вернется в Петербург. Кстати, это будет 43-й экспедиционный рейс флагмана российского полярного флота.

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