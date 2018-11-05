Из Петербурга в Антарктику 7 ноября отправится судно «Академик Федоров»
Из порта Северной столицы 7 ноября к берегам Антарктики отправится судно «Академик Федоров». На нем в 64-ю Российскую антарктическую экспедицию поплывут 100 участников во главе с капитаном суда и начальником сезонной экспедиции. Об этом сообщают в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета (ААНИИ).
- Рейс судна продлится 207 суток и будет состоять из двух антарктических этапов, каждый из которых будет начинаться в порту Кейптаун, - отметили в ААНИИ.
На первом этапе работы пройдут на базе Молодежная, а также станциях Прогресс, Мирный и Восток. Второй этап судно пройдет по маршруту Кейптаун – Молодежная – Новолазаревская – Беллинсгаузен – Монтевидео – Бремерхафен – Петербург.
Планируется, что 2 июня «Академик Федоров» вернется в Петербург. Кстати, это будет 43-й экспедиционный рейс флагмана российского полярного флота.