Дзюба не стал общаться с журналистами из-за пирожков

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-05T11:32:03+03:00

Интервью форварда после матча с «Ахматом» помешали также бургеры и хот-доги

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча с «Ахматом», который состоялся 4 ноября на стадионе «Санкт-Петербург», отказал журналистам в общении. Несмотря на то, что петербургская команда выиграла со счетом 1:0, форвард сине-бело-голубых обратился к известной фразе футболиста Александра Рязанцева «Извините, пирожки» и комментировать матч тринадцатого тура РПЛ не стал, сообщает «Спорт-Экспресс».

Эту фразу Дзюба уже использовал в прошлом сезоне. И ранее признавался, что именно таким способом ему удается отказаться от интервью и уйти от журналистов. На этот раз форвард «Зенита» произнес новую вариацию:

- Нет, извините. У меня пирожки, бургеры и хот-доги.

Из раздевалки после матча футболист вышел с сыном.

Напомним, что победный и единственный гол «Зенита» в поединке с «Ахматом» забил Клаудио Маркизио с пенальти.