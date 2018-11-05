Петербург стал самым футбольным городом

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-05T13:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербург возглавил очередной рейтинг. На этот раз Северную столицу признали самым футбольным городом. Агентство ТурСтат провело анализ посещаемости матчей тринадцатого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 4 ноября.

Напомним, что на стадионе «Санкт-Петербург» играли «Зенит» и «Ахмат». Матч закончился в пользу сине-бело-голубых со счетом 1:0. В этот же день футбольный клуб «Краснодар» встретился на домашнем поле с «Ростовом» (2:2), а в столице между собой боролись «Спартак-Москва» и «Урал» (1:2).

Как выяснилось, больше всего болельщиков пришли именно на матч в Северной столице.

- Санкт-Петербург занял первое место по посещаемости матчей, опередив Москву и Краснодар, - отметили в ТурСтате. - Матч «Зенит» - «Ахмат» посетили 45 тысяч 349 зрителей.

На матч «Краснодар» - «Ростов» собрались 34 652 болельщиков. А на встречу московского «Спартака» и «Урала» пришли 23 237 человек. При этом столичный стадион «Открытие Арена», где состоялась игра, вмещает 45 тысяч зрителей.