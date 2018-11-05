В Петербурге ищут поджигателей круглосуточного магазина

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-05T14:11:04+03:00

Поджигателей магазина во Фрунзенском районе Северной столицы уже разыскивает полиция. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Торговый павильон полностью выгорел в ночь с субботы на воскресенье

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Ночь с субботы на воскресенье на Малой Карпатской улице выдалась неспокойной. Четверо неизвестных во Фрунзенском районе Петербурга подожгли круглосуточный магазин. Теперь их ищет полиция.

К счастью, пострадавших в пожаре нет. Но торговый павильон выгорел полностью. Как оказалось, перед поджогом в ночь на 4 ноября преступники успели пообщаться с продавщицей магазина. 45-летннюю женщину они угрозами заставили выйти на улицу. При этом у неизвестных оказался с собой предмет, похожий на пистолет.

- Злоумышленники облили указанный магазин горючей жидкостью из канистр и подожгли его, после чего с места происшествия скрылись, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества уже возбудили уголовное дело.

- Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, - добавили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.