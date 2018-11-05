В Петербурге ищут поджигателей круглосуточного магазина
Ночь с субботы на воскресенье на Малой Карпатской улице выдалась неспокойной. Четверо неизвестных во Фрунзенском районе Петербурга подожгли круглосуточный магазин. Теперь их ищет полиция.
К счастью, пострадавших в пожаре нет. Но торговый павильон выгорел полностью. Как оказалось, перед поджогом в ночь на 4 ноября преступники успели пообщаться с продавщицей магазина. 45-летннюю женщину они угрозами заставили выйти на улицу. При этом у неизвестных оказался с собой предмет, похожий на пистолет.
- Злоумышленники облили указанный магазин горючей жидкостью из канистр и подожгли его, после чего с места происшествия скрылись, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества уже возбудили уголовное дело.
- Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, - добавили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.