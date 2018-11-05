В Петербурге за хранение наркотиков задержали солистов двух музыкальных групп

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-05T14:47:46+03:00

В отношении одного из них уже возбудили уголовное дело

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В Северной столице за хранение наркотиков задержали двоих мужчин. Ими оказались музыканты – солисты двух петербургских групп. В отношении одного из них уже возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Первого за незаконные действия задержали 2 ноября. 47-летнему вокалисту уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

- У задержанного было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» массой около 8 граммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Второго музыканта - 35-летнего мужчину из другой группы - сотрудники полиции настигли 4 ноября. Как выяснилось, на съемной квартире он выращивал коноплю.

- В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято 18 кустов конопли, приспособления для их культивации, а также высушенные части наркосодержащего растения общей массой около 800 граммов, - отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против музыканта.