Петербуржец встретил скорую помощь с боеприпасами и угрожал врачу расправой
Для сотрудницы скорой помощи выезд к 60-летнему петербуржцу на улицу Турку 3 ноября превратился в ЧП. Медиков мужчина у себя дома во Фрунзенском районе поджидал не с пустыми руками, а с гранатой. Впустив 32-летнюю женщину-врача в квартиру, он стал угрожать ей убийством. К счастью, обошлось без жертв.
- Мужчина был оперативно задержан по месту жительства сотрудниками полиции. В квартире задержанного были обнаружены и изъяты боеприпасы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Теперь петербуржца ждет не медицинская помощь на дому, а уголовка. Уже возбуждены два дела – по статьям об угрозе убийством и незаконном хранении боеприпасов.