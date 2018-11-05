Петербуржец встретил скорую помощь с боеприпасами и угрожал врачу расправой

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-05T15:46:31+03:00

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Для сотрудницы скорой помощи выезд к 60-летнему петербуржцу на улицу Турку 3 ноября превратился в ЧП. Медиков мужчина у себя дома во Фрунзенском районе поджидал не с пустыми руками, а с гранатой. Впустив 32-летнюю женщину-врача в квартиру, он стал угрожать ей убийством. К счастью, обошлось без жертв.

- Мужчина был оперативно задержан по месту жительства сотрудниками полиции. В квартире задержанного были обнаружены и изъяты боеприпасы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Теперь петербуржца ждет не медицинская помощь на дому, а уголовка. Уже возбуждены два дела – по статьям об угрозе убийством и незаконном хранении боеприпасов.