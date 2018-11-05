В сборную России вызвали 5 футболистов «Зенита»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-05T17:20:58+03:00

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Пятеро игроков «Зенита» вызваны главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на ближайшие два матча - с Германией и Швецией. Вызов получили вратарь Андрей Лунев, полузащитники Далер Кузяев и Александр Ерохин,нападающие Артем Дзюба и Антон Заболотный.

Напомним, что в октябре кроме этих зенитовцев привлекался в сборную и защитник Игорь Смольников, пропустивший последние матчи из-за травмы. Как и в прошлый раз, вызов получил выступающий на правах аренды в казанском «Рубине» Дмитрий Полоз, связанный контрактом с «Зенитом».

15 ноября сборная России в немецком Лейпциге встретится в товарищеском матче со сборной Германии. А 20 ноября в шведской Сольне в последнем матче группового турнира (Лига B) Лиги Наций УЕФА Россия сыграет со сборной Швеции. Первая встреча с ней в рамках этого турнира состоялась 11 октября в Калининграде и закончилась 0:0.

Вместе с Россией и Швецией в группе принимает участие сборная Турции, с которой команда Черчесова уже сыграла дважды и дважды победила (2:1 в Трабзоне и 2:0 в Сочи). Победа над Швецией гарантирует России первое место в группе, а с ней и участие в марте 2019 года в мини-турнире с победителями других групп Лиги В. Первенство в этом турнире даст путевку в Лигу А, где выступают сильнейшие сборные мира. Кроме того, победа в Лиге В гарантирует участие в чемпионате Европы 2020 года. В том случае, если команда-победитель не сможет отобраться на чемпионат Европы по итогам квалификационного турнира, который начнется в марте 2019 года.