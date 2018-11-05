В Петербурге и Ленобласти нашли тысячу бутылок алкоголя без лицензии

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-05T18:06:13+03:00

В Петербурге и Ленобласти полиция проверила магазины и кафе и нашла алкоголь без лицензии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Благодаря рейдам полиции по магазинам и кафе Петербурга и Ленинградской области из продажи изъяли больше тысячи бутылок поддельного алкоголя. Во время проверки сотрудники МВД нашли нарушения на разных точках сразу в шести районах Северной столицы и в трех в Ленобласти. Всего полицейские проверили больше десятка торговых точек.

- В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Помимо спиртного без соответствующей лицензии, в одном из заведений Петродворцового района города на Неве полиция застала еще и продажу алкоголя несовершеннолетнему.

- Продавец данной торговой точки также привлечен к административной ответственности, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.