На Дворцовой площади карета с лошадьми сбила велосипедиста

СЕГОДНЯ 18:26 2018-11-05T19:05:11+03:00

В ДТП на Дворцовой площади столкнулись карета и велосипедист. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

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Необычное ДТП произошло в Северной столице. Столкнулись карета с лошадью и велосипедист. И не где-нибудь, а в самом сердце города – на Дворцовой площади. Рассказали об инциденте очевидцы в соцсети. К счастью, жертв нет, поэтому сообщение о ДТП вызвало у пользователей Сети улыбку. Велосипедиста уже окрестили Остапом Бендером, который «отделался легким испугом», а само происшествие назвали «ДТП года».

- ДТП, достойное имперской столицы! Если с чем столкнуться, так уж с каретой! – шутят пользователи соцсети в комментариях.

К счастью, обошлось без жертв, но велосипедист получил ушибы. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Несмотря на всю комичность ситуации, мужчина, оказавшийся под каретой с лошадью, получил ушибы: на место происшествия на помощь приехала бригада скорой помощи. Судя по фотографии, велосипед пострадавшего изрядно погнулся.

- В результате ДТП велосипедист получил средний вред здоровья. По данному факту проводится проверка, - сообщили в Управление ГИБДД ГУ МВД по городу.